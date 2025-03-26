En dialogo exclusivo con LU32, Maria Luisa Quintana, Secretaria General de ATE Olavarría confirmó la adhesión de todo el seccional centro a la medida. “Es un paro nacional con repercusión en la provincia. Y desde nuestro lugar nos adherimos”, declaró.

De todas formas, destacó que en Olavarría “mayoritariamente no hay contratos por vencerse este mes”, sin embargo, recordó el cierre de la oficina de discapacidad que significó el despido de siete personas.

Asimismo, realzó que también reclaman la “Incorporación de todos los trabajadores despedidos de manera ilegal. El rechazo de la privatización de empresas públicas. Aumento de emergencias para todos los jubilados. La restitución del Fondo de Garantía de ANSES.Y la restitución de la moratoria previsional”, entre otras medidas.

Respecto a la protesta a realizarse en Capital Federal, indicó que “nosotros nos movilizamos todos a capital. Mañana iremos alrededor de 40 personas”.