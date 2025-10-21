Aumentan las salidas de murciélagos en esta época: recomendaciones para evitar el riesgo de rabia
Consultado por LU32, Adrián Guevara, director de Defensa Civil del municipio, expuso los cuidados preventivos ante la circulación de murciélagos, la transmisión de enfermedades y la importancia de la vacunación antirrábica.
El referente de Defensa Civil destacó la relación con el área de Salud al decir: “desde el área le brindamos respuestas operativas y otras veces derivamos. La guardia de bomberos está muchas veces abocada a otras cuestiones y por eso derivamos a Bromatología con el centro veterinario”.
Sobre la llegada a la población especificó: “desde diciembre el murciélago sale por insectos y entonces la demanda aumenta. Sin embargo, de cada 100 especies que se analizan, sólo cinco o seis tienen rabia”.
Al ser consultado sobre las características del animal dijo: “es un mamífero que tiene un comportamiento aparentemente indefenso y necesario, al punto de tener protección. Ante la vista de uno, es preferible apagar las luces, abrir una ventana y dejar que se vaya solo. En cambio, cuando está en el piso y hay mascotas, mantenerse tranquilos, no alarmarse y, si puede, ponerse unos guantes, tratar de agarrarlo, dejarlo en algún recipiente y llamar a la guardia de bomberos o a Defensa Civil”.
Sobre la transmisión de la rabia especificó: “se produce cuando la mascota se acerca al murciélago; es la saliva o la mordedura lo que contagia. Por eso deben estar siempre vacunadas todos los años. En caso de que ocurriera el contacto del animal con el murciélago, y presente síntomas, llevarlo a un veterinario para reforzar su vacunación”.
Y prosiguió: “es importante la acción preventiva con las mascotas. Existen campañas de vacunación que recorren los barrios durante el año y allí está la prevención necesaria. No esperar al contacto con el murciélago”.
Acerca de las medidas preventivas remarcó: “mirar los taparrollos y taparlos, inclusive las hendijas, techos con entradas, etc. Recomendamos poner repelentes si se puede”, sintetizó.
Por último recomendó: “es importante sacar al murciélago con una pala y una escoba, sin necesidad de matarlo, y expulsarlo al exterior. Si no, ponerlo en una cajita o balde hasta poder sacarlo y, en caso de emergencia, llamar a Bomberos”, concluyó.