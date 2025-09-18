“El Municipio de Olavarría informa que la liquidación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos, en conjunto con la Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil, que vencen en el mes de octubre, incluye los nuevos valores determinados por decreto, con un incremento respecto de los valores anteriores del 14,15%, de acuerdo con la potestad que surge del artículo 23 de la Ordenanza Fiscal Nº 2.460/99 y sus modificatorias, receptando el índice inflacionario IPC nivel general publicado por el INDEC para el semestre marzo-agosto de 2025”, comunicaron.

Asimismo, y en función de que los valores aprobados en el mismo rigen a partir del 1 de septiembre del año en curso, se añade que se liquidará el retroactivo correspondiente al mes de septiembre de 2025, que corresponde al diferencial entre los nuevos valores y lo liquidado para dicho mes oportunamente, en dos cuotas, durante los meses de octubre y noviembre del corriente.

“Sería imprudente no actualizar tasas en el marco del desfinanciamiento que afecta a distintas áreas. El Municipio sufre una caída de ingresos notoria vía coparticipación, que se distribuye de acuerdo con el nivel de actividad que continúa a la baja, y una caída del derecho de explotación de cantera que ronda el 26%. En este contexto, es necesario acompañar al menos la inflación para no deteriorar la calidad de los servicios que prestamos actualmente y seguir acompañando a los olavarrienses a través del subsidio de transporte, la atención en salud y desarrollo social”, destacaron desde el Ejecutivo municipal.

El incremento del 14,15% mencionado anteriormente rige para otros tributos y tasas municipales tales como la tasa de servicios generales rurales, el importe mínimo de la tasa de seguridad e higiene, marcas y señales, entre otras.

Respecto al estacionamiento medido, se indicó que, a partir del 1 de octubre, se actualizarán los valores, incrementándose el precio de la hora en Zona 1 a $450 y el de la Zona 2 a $225. También se incrementan el valor de los abonos mensuales y las multas por infracción al sistema.

Valor abono mensual zona 1: $32.000. Valor abono mensual zona 2: $12.000.