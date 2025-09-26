Tras días de negociaciones entre el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, y la Asociación Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), se llegó a un acuerdo paritario para los trabajadores y trabajadoras.

Según comunicaron desde el gremio, se trata de un incremento acumulativo a pagar en tres partes: un 5,5% en septiembre, un 2% en octubre y un 2% en noviembre.

De esta manera, AOMA sigue trabajando para el bienestar de sus afiliados y afiliadas en medio de un contexto económico que afecta tanto a la industria como a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del sector.