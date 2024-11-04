“Es una gestión que hay que hacer en conjunto”, dijo, en relación a los trabajos para que Olavarría vuelva a tener en el ‘Hermanos Emiliozzi’ la visita de categorías nacionales. Cabe recordar, que la última carrera de esta índole fue en diciembre de 2023, cuando el Turismo Pista cerró su temporada en nuestra ciudad.

Asimismo, más allá del trabajo en conjunto, destacó que el Municipio tiene la ‘llave’ para acercar empresas, y de esta manera, negociar de otra manera con las categorías más ‘lógicas’. “Hay que ser cautos y hablar de categorías acordes a los presupuestos de Olavarría”, reconoció. Justamente en ese grupo, se encontraría el Turismo Nacional y el Turismo Pista.

El Turismo Carretera, que visitó Olavarría por última vez en octubre de 2018, es quizás más complejo, debido a que “hay que involucrar a la Provincia, y ahí queda en manos del Municipio”, y las gestiones que pueda realizar.

No obstante, reveló que siempre está en contacto con los presidentes de las diferentes categorías, aunque se incrementó luego de la cena.

Por otra parte, mencionó que el AMCO no tuvo actividad nacional durante este año, aunque sí de carácter zonal. “Ha sido un año durísimo. Estamos apostando a que se revierta en 2025, mezclando la actividad nacional y zonal”, aseguró.

Finalmente, reconoció que hay compromiso por parte del Municipio para trabajar en conjunto y estudiar las actividades para el año próximo. “Es un comienzo para desandar el automovilismo nacional en Olavarría”, concluyó.