Sierras Bayas
Avances en la Playa de Camiones
El intendente Maximiliano Wesner estuvo el pasado jueves en la localidad. El predio ya cuenta con las torres de iluminación activas, mientras avanza a paso firme el cerramiento perimetral.
A la par, también progresan los trabajos en torno a la construcción de la oficina de control, ubicada en el acceso al predio, y de los sanitarios.
Por último, vale mencionar que el proyecto de la obra contempla, además, la colocación de un portón de acceso y la pavimentación del ingreso al predio.