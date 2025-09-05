Avanza la obra para la construcción de la playa de camiones
El Municipio de Olavarría informa que avanzan las obras de construcción de la playa de camiones en Sierras Bayas. La misma se encontrará situada sobre el acceso a la localidad serrana, brindando una respuesta concreta no sólo a transportistas, sino también a vecinos de la localidad, ya que contribuirá al ordenamiento del tránsito pesado y al mantenimiento de las calles internas.
El predio ya cuenta con las torres de iluminación y avanzan las labores de suministro eléctrico, a la par de los trabajos para culminar el cerramiento perimetral.
También se encuentra en marcha la construcción de sanitarios y de la oficina de control, ubicada en el acceso al predio.
Por último, vale mencionar que el proyecto de la obra contempla, además, la colocación de un portón de acceso y la pavimentación del ingreso al predio.