El Municipio de Olavarría informa que avanzan las obras de construcción de la playa de camiones en Sierras Bayas. La misma se encontrará situada sobre el acceso a la localidad serrana, brindando una respuesta concreta no sólo a transportistas, sino también a vecinos de la localidad, ya que contribuirá al ordenamiento del tránsito pesado y al mantenimiento de las calles internas.

El predio ya cuenta con las torres de iluminación y avanzan las labores de suministro eléctrico, a la par de los trabajos para culminar el cerramiento perimetral.

También se encuentra en marcha la construcción de sanitarios y de la oficina de control, ubicada en el acceso al predio.

Por último, vale mencionar que el proyecto de la obra contempla, además, la colocación de un portón de acceso y la pavimentación del ingreso al predio.