Las tareas se encuentran contempladas en una licitación pública que incluye además a las localidades de Sierra Chica, Sierras Bayas y Loma Negra, con la finalidad de brindar soluciones a las distintas problemáticas en cuanto a la evacuación del agua y la transitabilidad de las calles, teniendo en cuenta que en su mayoría se encuentran con un importante estado de deterioro.

La empresa Lecon SRL (adjudicataria de la licitación) se encuentra a cargo del mantenimiento con un importante equipamiento: motoniveladora, uno o más camiones con capacidad de carga, pala cargadora y compactador pata de cabra.

La licitación consiste en el alquiler de maquinaria para llevar a cabo tareas de limpieza de cunetas, reconformación, reparación, entoscado y granceado de las calles no pavimentadas de las localidades detalladas del Partido de Olavarría.

Cabe agregar que estas obras son coordinadas y supervisadas por inspectores y autoridades de la Secretaría Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo especificadas en el pliego, que fueron establecidas por personal técnico profesional del área.

A modo general los trabajos comprenden la limpieza de cunetas mediante motoniveladora, que deben quedar correctamente terminadas y niveladas para un adecuado escurrimiento de agua y se tendrá particular atención en dejar las entradas de vehículos en condiciones.

Las calles que se encuentren con suelo vegetal o la inspección determine que se encuentran excedidas en altura, se deberán limpiar, desmontar, si fuese necesario para un correcto escurrimiento de las aguas.

El material de limpieza se cargará sobre camión y será depositado en el lugar indicado.

Se deberán escarificar todos los baches y pozos de manera que se puedan tapar los mismos, agregando material si fuese necesario. Se compactará bien la zona escarificada y movida agregando el agua que el suelo requiera para la compactación. Se tendrá igual procedimiento en las zonas que haya que aportar material.

En el caso de que la calzada se encuentre muy deteriorada se procederá a entoscar, luego de limpieza y reconformación. Mediante riego previo, se aplicará la tosca necesaria para lograr el espesor. Luego se sellará la capa de rodadura con liso y camión cargado.

De ser necesario las tareas de estabilizado, se escarificará levemente la superficie y se regará para dar la humedad necesaria. Finalizada esta tarea, se procederá a grancear en una capa de 6cm, aproximadamente 60kg por m2 , una vez distribuido en forma pareja y uniforme el material, se procederá a la compactación con rodillo liso y regado, finalizando con una sellada a goma.

El regado será proporcionado por la Dirección de Mantenimiento Urbano dependiente de la Municipalidad de Olavarría.

Por otra parte, con equipamiento y personal municipal de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, se llevan adelante trabajos de bacheo en distintos sectores de la planta urbana de la ciudad.

Las tareas de bacheo comprenden: República del Líbano y Av. Ituzaingó, Av. La Rioja y Av. Pueyrredón, Rivadavia y Av. Sarmiento, Junín entre Av. Colón y Av. Sarmiento y Av. Pellegrini entre Ruta Nacional Nº 226 y Calle 14.

Este bacheo de tipo instantáneo se realiza con una mezcla asfáltica elaborada en caliente (a base de una emulsión y áridos de distinta granulometría), de acopio y colocación en frío.

Dichas obras se efectúan con la minicargadora Bobcat S510 y consiste en el fresado, retiro de una capa de pavimento, colocación de nuevo material de bacheo y posterior compactación con rodillo.

Los trabajos tienen por finalidad mejorar el estado de las calles y la transitabilidad, especialmente en aquellos sectores donde hay una gran proliferación de baches, y así evitar inconvenientes para aquellos que circulan a diario.