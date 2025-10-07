Este miércoles, el mandatario provincial hará pie en nuestra ciudad como primera parada de una recorrida que incluye a la ciudad de Saladillo, también parte de la Séptima Sección electoral.

Según pudo confirmar LU32, está previsto que Kicillof llegue a media mañana y se traslade a la empresa Cerro Negro, una de las golpeadas por la crisis económica. La fábrica, recordemos, ha llevado adelante despidos, reducción de horas de trabajo y cierre de líneas de producción.

La segunda parada será, nuevamente como en la visita de agosto, el barrio que el Centro Empleados de Comercio levanta en Junín y Sarmiento. En él restan entregar unas 20 viviendas, había dado cuenta Miguel Santellán en diálogo con Radio Olavarría hace un par de semanas.

Por último, cerca del mediodía, llevará adelante un encuentro para el que ya se han girado invitaciones, en el Palacio San Martín, con gremios, empresarios y productores agropecuarios.

Luego de este último punto de la agenda, atendería a los medios de comunicación locales.

Vale decir que lo esperan en Saladillo para las 16:30 horas, aproximadamente.

La visita anterior de Kicillof a Olavarría, a mediados de agosto, había incluido una recorrida por la obra de la avenida La Rioja, el Polo Judicial, la inauguración de la Casa de la Provincia, la entrega de viviendas del CECO III y la entrega de mil escrituras.