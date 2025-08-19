El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, llevará adelante la obra de reparación de baños en el sector de talleres de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Luciano Fortabat” (ex Industrial).

Este lunes por la mañana, en el Palacio San Martín, se realizó la apertura de la licitación privada para ejecutar la reparación de los baños en talleres, con la participación de cuatro empresas:

Proponente Nº 1: Vigas y Bloques cotizó la suma de $47.271.571,59.

Proponente Nº 2: Di Leo Gerardo cotizó la suma de $42.852.300.

Proponente Nº 3: Caba Lomar Jhonny cotizó la suma de $54.364.364.200.

Proponente Nº 4: Castelli Jonatan cotizó la suma de $78.875.000.

El presupuesto oficial fijado por el Municipio fue de $ 42.908.659,51.

En el sector de talleres de la Escuela de Educación Técnica Nº 2, desde el área de Obras Públicas del Municipio se proyecta la reconstrucción total de los baños y de un nuevo pozo absorbente para una adecuada evacuación. Además se construirán tres cámaras de inspección, nuevos desagües y piletones en ambos baños. Se realizarán todos los tendidos de abastecimiento de agua con sistema termofusión y la instalación de electricidad interna en los baños, con nuevos artefactos de tubos led.

Luego de realizadas las instalaciones se procederá a realizar los revoques y revestimientos de todas la paredes y se colocarán piezas cerámicas de primera calidad. Se realizarán los contrapisos y carpetas de nivelación y se colocarán pisos de granito en ambos baños. Asimismo se cambiarán las aberturas y se llevarán a cabo trabajos de pintura interior y exterior.

