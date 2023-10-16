Barrio Ceco III: Wesner confirmó que las obras tienen un avance del 30%
El candidato de Unión por la Patria agregó que se llevan poco más de 3 meses de trabajo y que son 130 los puestos de trabajo generados por la obra, ubicada en Junín y Sarmiento. Wesner destacó que “la demanda habitacional en Olavarría y en las localidades es muy grande, en cada recorrida que hacemos la problemática se repite por eso es tan importante concretar diversos programas para dar respuestas.
"El barrio CECO III es un ejemplo de lo que se puede hacer gestionando en conjunto con la provincia, desde el lugar que nos toque ocupar vamos a traer soluciones para que los sueños de las familias se hagan realidad”.
El barrio CECO III contempla la construcción de un obrador, que ya está terminado, y 100 viviendas, a través de un convenio entre el CECO y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Las casas tienen una construcción moderna que busca el ahorro energético con materiales aislantes. En la obra están trabajando 4 empresas locales, una de ellas es una cooperativa y en total son 130 los puestos de trabajo generados.
En esa línea Wesner sostuvo: “Nosotros además de escuchar a los vecinos tenemos que garantizarles una mejor calidad de vida e igualdad de oportunidades. La construcción del CECO III comenzó en junio de este año y ya lleva un avance de obra del 30%, 100 viviendas de calidad para las familias, el despliegue diario de trabajadores es impresionante. Dinamizar la inversión pública, en articulación con el Estado Nacional y Provincial, moviliza las economías y permite un urbanismo multisectorial”.
Cabe destacar que el candidato a intendente por Unión por la Patria, propone un Programa Multisectorial De Viviendas y la creación del Instituto Municipal de la Vivienda, que tenga como objetivo la promoción, el diseño y aplicación de las políticas de vivienda desplegadas por el Municipio de Olavarría. El objetivo principal es la construcción de 100 viviendas por año a través de los diferentes programas: acceso a suelo urbano y autoconstrucción, plan de vivienda por círculo cerrado, plan de vivienda sectorial, complejos habitacionales de gestión provincial y nacional, viviendas de interés social, programa de ampliaciones y refacciones menores.
“El acceso a la vivienda es un temática central para nosotros, al igual que la salud y la educación, por eso es muy importante ofrecer respuestas también en los distintos barrios y las localidades. Que haya oportunidades para todos los vecinos y vecinas que eligen vivir por fuera de la zona más céntrica y no tengan que irse a otro lugar”.