"El barrio CECO III es un ejemplo de lo que se puede hacer gestionando en conjunto con la provincia, desde el lugar que nos toque ocupar vamos a traer soluciones para que los sueños de las familias se hagan realidad”.

El barrio CECO III contempla la construcción de un obrador, que ya está terminado, y 100 viviendas, a través de un convenio entre el CECO y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Las casas tienen una construcción moderna que busca el ahorro energético con materiales aislantes. En la obra están trabajando 4 empresas locales, una de ellas es una cooperativa y en total son 130 los puestos de trabajo generados.

En esa línea Wesner sostuvo: “Nosotros además de escuchar a los vecinos tenemos que garantizarles una mejor calidad de vida e igualdad de oportunidades. La construcción del CECO III comenzó en junio de este año y ya lleva un avance de obra del 30%, 100 viviendas de calidad para las familias, el despliegue diario de trabajadores es impresionante. Dinamizar la inversión pública, en articulación con el Estado Nacional y Provincial, moviliza las economías y permite un urbanismo multisectorial”.

Cabe destacar que el candidato a intendente por Unión por la Patria, propone un Programa Multisectorial De Viviendas y la creación del Instituto Municipal de la Vivienda, que tenga como objetivo la promoción, el diseño y aplicación de las políticas de vivienda desplegadas por el Municipio de Olavarría. El objetivo principal es la construcción de 100 viviendas por año a través de los diferentes programas: acceso a suelo urbano y autoconstrucción, plan de vivienda por círculo cerrado, plan de vivienda sectorial, complejos habitacionales de gestión provincial y nacional, viviendas de interés social, programa de ampliaciones y refacciones menores.

“El acceso a la vivienda es un temática central para nosotros, al igual que la salud y la educación, por eso es muy importante ofrecer respuestas también en los distintos barrios y las localidades. Que haya oportunidades para todos los vecinos y vecinas que eligen vivir por fuera de la zona más céntrica y no tengan que irse a otro lugar”.