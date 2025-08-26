Será a partir de las 9:30 horas y tendrá como punto de encuentro la plaza del barrio Los Robles, ubicada en Pérez Esquivel y Vicente López, donde se dispondrán distintos stands de áreas municipales.

Las personas interesadas podrán acercarse a recibir: asesoramiento médico y puesto de vacunación; reimpresión de boletas de tasas municipales; vacunación de caninos y felinos; validación de identidad Mi Argentina; asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (Personas con Celiaquía); e inscripción a maternales, centros de día, Envión y Callejeadas.

También se brindará atención por parte de las siguientes oficinas: Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierra y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades, Ingresos Públicos y Oficina de Empleo.

Por otra parte, durante la jornada se realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas.