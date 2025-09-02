Barrio por barrio en Hipólito Yrigoyen este miércoles
Distintos stands de áreas municipales se ubicarán en el Servicio Territorial Municipal N.º 4, en Beruti y Rufino Fal, y abarcarán también los barrios 25 de Noviembre, Pro Casa, PYM, San Carlos y UTA.
Con inicio previsto para las 9:30 horas, se ofrecerá a los vecinos la posibilidad de recibir prestaciones, asesoramiento y efectuar distintos trámites:
• Tarjeta SUBE (nuevo servicio).
• Asesoramiento médico y puesto de vacunación.
• Reimpresión de boletas de tasas municipales.
• Vacunación de caninos y felinos.
• Validación de identidad Mi Argentina.
• Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).
• Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.
• Atención de las oficinas: Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierra y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades, Ingresos Públicos y Oficina de Empleo.
Con el objetivo de brindar una respuesta integral, se realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas.
A su vez, un dispositivo puerta a puerta recorrerá la zona con el objetivo de dialogar con vecinos y vecinas, quienes podrán dar a conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.
“Barrio por Barrio” plantea un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del intendente y funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa del Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.