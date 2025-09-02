Con inicio previsto para las 9:30 horas, se ofrecerá a los vecinos la posibilidad de recibir prestaciones, asesoramiento y efectuar distintos trámites:

• Tarjeta SUBE (nuevo servicio).

• Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

• Reimpresión de boletas de tasas municipales.

• Vacunación de caninos y felinos.

• Validación de identidad Mi Argentina.

• Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

• Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

• Atención de las oficinas: Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierra y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades, Ingresos Públicos y Oficina de Empleo.

Con el objetivo de brindar una respuesta integral, se realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas.

A su vez, un dispositivo puerta a puerta recorrerá la zona con el objetivo de dialogar con vecinos y vecinas, quienes podrán dar a conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

“Barrio por Barrio” plantea un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del intendente y funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa del Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.