En esta ocasión será el turno de los barrios Villa Magdalena y Tiro Federal AOMA, por lo que se invita a vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad y sectores aledaños a acercarse al NIDO, ubicado sobre Necochea 6030, a partir de las 9:30 horas, donde se dispondrán puestos de atención de numerosas áreas municipales.

Como es habitual, se podrá acceder a los siguientes servicios:

– SUBE

– Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

– Vacunación canina y felina.

– Validación de identidad app Mi Argentina.

– Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

– Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

– Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevarán adelante tareas de limpieza, así como mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

Este tipo de jornadas territoriales plantea un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.