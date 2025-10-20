Semana de la Educación Física
Bicicleteada a Miñana
Este lunes se llevó a cabo la tradicional “Bicicleteada a Miñana” organizada por el departamento de Educación Física de Secundaria N*17, Articulación con Escuela Primaria N*2, Escuela Primaria N*13, Escuela Primaria N*46 y Jirim N*015 de Miñana.
Fue una actividad enmarcada en la Semana de la Educación Física, proyecto de Salud Mental de la escuela y gestar vínculos saludables.
Algunos estudiantes de Secundaria acompañaron a caballo. Hubo camionetas de equipo de apoyo y acompañamiento de las familias.
La bicicleteada es un proyecto pedagógico, territorial y de corresponsabilidad que tiene más de 12 años de historia.