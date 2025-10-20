Fue una actividad enmarcada en la Semana de la Educación Física, el proyecto de Salud Mental de la escuela y el fomento de vínculos saludables.

Algunos estudiantes de Secundaria acompañaron a caballo. Hubo camionetas del equipo de apoyo y acompañamiento de las familias.

La bicicleteada es un proyecto pedagógico, territorial y de corresponsabilidad que tiene más de 12 años de historia.