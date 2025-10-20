Semana de la Educación Física
Bicicleteada a Miñana
Este lunes se llevó a cabo la tradicional actividad organizada por el Departamento de Educación Física de la Escuela Secundaria N.º 17, en articulación con la Escuela Primaria N.º 2, la Escuela Primaria N.º 13, la Escuela Primaria N.º 46 y el JIRIMM N.º 015 de Miñana.
Fue una actividad enmarcada en la Semana de la Educación Física, el proyecto de Salud Mental de la escuela y el fomento de vínculos saludables.
Algunos estudiantes de Secundaria acompañaron a caballo. Hubo camionetas del equipo de apoyo y acompañamiento de las familias.
La bicicleteada es un proyecto pedagógico, territorial y de corresponsabilidad que tiene más de 12 años de historia.