El dispositivo, que se iniciará alrededor de las 9 horas, abarcará el sector comprendido por las calles Alsina, Álvaro Barros, Moreno y Dorrego. El personal estará debidamente identificado.

En la ocasión, el operativo contará con la colaboración de personal de Zoonosis Rurales de la Pcia. de Buenos Aires.

Las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa, y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si se observa un murciélago caído o herido, en caso de poder recogerlo utilizando las medidas de seguridad acordes para la tarea (uso de guantes), deberá llevarse al Centro Veterinario Municipal para su posterior análisis. Caso contrario, llamar a los teléfonos 2284-579825 de lunes a viernes de 7:30 a 13:30; en horario de tarde, hasta las 19:00, comunicarse con Defensa Civil 2284-412509 o 103. Luego de esos horarios, enviar mensaje al programa “VER”: 2284-544817.