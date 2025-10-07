Abren a aspirantes
Bomberos: repaso y agradecimiento del Consejo Directivo
El titular de la Asociación, Hugo Fayanás, estuvo en LU32 y solicitó no “naturalizar” lo que no es natural, en referencia a lo que ha sido saldar necesidades que se tenían desde hace 40 ó 50 años en el Cuartel y los Destacamentos.
Reconoció que la mayoría de lo logrado se ha hecho con el esfuerzo de la directiva y la colaboración incalculable e invaluable de la comunidad olavarriense, que confía en la institución.
Por otro lado, adelantó que, por primera vez en mucho tiempo, se viene la apertura de la inscripción para aspirar a formar parte del cuerpo activo como voluntario.