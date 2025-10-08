El encuentro contó con la presencia de más de 50 representantes de empresas locales, quienes fueron parte fundamental de una velada que permitió recaudar fondos destinados a mejoras en el cuartel, la adquisición de equipamientos y materiales de trabajo para el cuerpo activo.

Durante el acto, el presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, expresó su profundo agradecimiento a todos los presentes, subrayando que el acompañamiento del sector privado y la comunidad es esencial para sostener el funcionamiento diario de la institución.

Además, Fayanás destacó las más recientes inversiones realizadas por la institución, entre ellas la adquisición de un nuevo compresor de aire respirable, destinado a la carga de los tubos de los equipos autónomos —una herramienta clave para proteger la salud pulmonar de los bomberos—, y un grupo electrógeno autónomo, ambos incorporados con el objetivo de fortalecer la operatividad y la eficiencia del servicio.

Por su parte, el Comandante General Raúl Ferreira, Jefe del Cuerpo Activo, destacó el valor del trabajo conjunto entre bomberos, instituciones y empresas, afirmando que cada aporte contribuye directamente al crecimiento y la seguridad de toda la comunidad olavarriense.

“Nuestro agradecimiento será eterno a todos los que confían en nosotros y hacen posible que sigamos cuidando a nuestra ciudad.”

Durante el encuentro los presentes pudieron disfrutar de una cena en un clima de camaradería, con un servicio a cargo de Bomberos y la Subcomisión de Damas.

Desde Bomberos Olavarría agradecen porfundamente a todas las empresas, instituciones y vecinos que nos ayudaron una vez más a cumplir nuestros objetivos y metas.