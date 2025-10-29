Indicó que la decisión responde a la necesidad de renovar el plantel y sumar integrantes a una institución que enfrenta un ritmo sostenido de trabajo. “Se nos está haciendo un hueco, necesitamos gente con sangre nueva. Es un trabajo que lleva tiempo y esfuerzo, y el Consejo también nos tenía que dar una mano, porque al final de la carrera formar a un bombero tiene un costo importante”, señaló.

Remarcó que ser bombero implica mucho más que la vocación de servicio. “No es solo ir a apagar un incendio y volver. Hay un protocolo, una capacitación y un compromiso que cumplir. Gracias a Dios, los chicos de Olavarría están con muchas ganas, tenemos un grupo hermoso que quiere entrar”, sostuvo.

“Buscamos chicos de veinte y pico de años, que estén un poco realizados, con sus estudios terminados y trabajo estable, porque esto demanda mucho tiempo. La capacitación inicial dura no menos de 180 días, solo para dar el primer paso”, detalló sobre los requisitos.

Además, destacó que el cuerpo activo funciona bajo un régimen de guardias estructurado, con responsabilidades permanentes, y dijo: “No es como muchos creen, que uno va un rato y se vuelve. Tienen que cumplir guardias nocturnas, cuidar los elementos, mantener los equipos en condiciones, capacitarse continuamente. Hay que viajar, asistir a escuelas y empresas para dar charlas de prevención. Es un trabajo grande que demanda mucho tiempo y compromiso”.

En otro sentido, mencionó que tienen entre “tres y cuatro salidas diarias, entre emergencias y tareas de prevención. Además, hacemos capacitaciones y actividades comunitarias. Todo eso requiere un equipo sólido y comprometido”.