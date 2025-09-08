En esta ocasión, 30 alumnos provenientes de los cuarteles de la región Centro-Centro —Cacharí, Tapalqué, Alvear, Saladillo, Del Carril y Olavarría— recibirán formación teórica y práctica para el manejo seguro de sustancias peligrosas, reforzando los protocolos de seguridad en cada brigada.

La capacitación continuará durante las próximas jornadas, fortaleciendo la preparación de los bomberos y promoviendo la colaboración entre los distintos cuarteles de la región.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría celebran ser anfitriones de una nueva jornada de capacitación y aprendizaje para bomberos y bomberas.