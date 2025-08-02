Bomberos de Olavarría realizaron más de 80 intervenciones en julio
Desde la institución dieron a conocer la presencia que tuvo el Cuerpo Activo en Partido, destacándose incendios estructurales, accidentes automovilísticos, tareas preventivas, servicios arancelados y actividades educativas.
Concretamente, entre los servicios destacados del mes se encuentran:
- Incendios en viviendas, comercios y automóviles, con intervenciones relevantes en calles como Dorrego, Leal, Necochea, Berutti, Coronel Suárez e Independencia.
- Accidentes automovilísticos.
- Rescate de animales y control de fauna.
- Escapes de gas y prevención en zonas residenciales, con rápida intervención del personal.
- Guardias operativas en Cuartel Central y destacamentos (D1, D2 y D3), con más de 50 servicios cubiertos por oficiales y suboficiales del cuerpo.
- Charlas educativas e instrucción interna, incluyendo visitas a jardines, escuelas y capacitaciones en Tapalqué y Alvear.
- Colaboración comunitaria, como limpieza de calles, corte de anillos y apoyo en eventos deportivos.
- Servicios arancelados en el Aeropuerto Local y Parque Eólico “La Rinconada”, clave para el financiamiento institucional.
SG