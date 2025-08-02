Concretamente, entre los servicios destacados del mes se encuentran:

- Incendios en viviendas, comercios y automóviles, con intervenciones relevantes en calles como Dorrego, Leal, Necochea, Berutti, Coronel Suárez e Independencia.

- Accidentes automovilísticos.

- Rescate de animales y control de fauna.

- Escapes de gas y prevención en zonas residenciales, con rápida intervención del personal.

- Guardias operativas en Cuartel Central y destacamentos (D1, D2 y D3), con más de 50 servicios cubiertos por oficiales y suboficiales del cuerpo.

- Charlas educativas e instrucción interna, incluyendo visitas a jardines, escuelas y capacitaciones en Tapalqué y Alvear.

- Colaboración comunitaria, como limpieza de calles, corte de anillos y apoyo en eventos deportivos.

- Servicios arancelados en el Aeropuerto Local y Parque Eólico “La Rinconada”, clave para el financiamiento institucional.

SG