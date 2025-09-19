Durante el taller, los chicos y chicas aprendieron técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar y procedimientos de primeros auxilios, mientras que en el recorrido por el cuartel conocieron de cerca el funcionamiento de la institución, el equipamiento utilizado en las emergencias y el rol fundamental que cumplen los Bomberos Voluntarios en la comunidad.

Sobre la articulación de la actividad, Camila Basile, coordinadora de la sede Hinojo del Programa Callejeada, destacó: “Nos pareció buena idea poder articular con los bomberos, ya que están cerca de nuestra sede y teníamos conocimiento de que ellos estaban dispuestos a ayudar o brindar a las instituciones del pueblo este tipo de talleres si se los solicitaba. Hicimos el nexo para ver si era posible y, desde ese primer acercamiento, estuvieron dispuestos a articular, así que nuestro agradecimiento por su predisposición y por todo lo aprendido en este proyecto”.