“Antes trabajábamos con números de calle, ahora muchas tienen nombres y, en ocasiones, desconocemos las direcciones. Con la tablet cargamos la ubicación desde el cuartel y el GPS nos lleva directamente al lugar, evitando pérdidas de tiempo”, se detalló desde el cuerpo activo.

El dispositivo también tendrá otras funciones estratégicas como:

Asistencia en accidentes vehiculares: contará con la guía digital de la marca Holmatro, que indica los puntos de corte más seguros en cada modelo y año de automóvil para facilitar y agilizar la liberación de víctimas. Protocolos ante materiales peligrosos: incorporará la guía digital de emergencias químicas, reemplazando el actual formato en papel, para identificar rápidamente el tipo de sustancia y el procedimiento de intervención más seguro. Geolocalización rural: gracias al sistema municipal de “tranqueras geolocalizadas”, permitirá llegar con precisión a campos y zonas rurales ante incendios u otros incidentes.

Raúl Ferreira, Comandante General del Cuerpo, destacó el esfuerzo de la Comisión Directiva para concretar esta compra y adelantó que el objetivo es equipar a cada destacamento con al menos una unidad de este tipo. “Es una inversión que se traducirá en respuestas más rápidas y seguras, tanto en la ciudad como en el campo”, señaló.