Luego de la reunión, el Consejo y la Subcomisión compartieron un encuentro y cena junto a representantes del Tejetón Solidario y Bici Tours Olavarría. Ambas organizaciones trabajan ya hace varios años junto a Bomberos en cruzadas solidarias para recolectar fondos y donarlos a instituciones locales.

En este sentido la referente de la Subcomisión Lic. Marisa Jáuregui agradeció a los presentes por aceptar el trabajo conjunto. "Este fue un año de muchos deseos proyectados y muchos objetivos logrados, y vamos a seguir así", expresó.

Por su parte el Comandante General y Jefe del Cuerpo Raúl Ferreira tomo la palabra para agradecer, no solo al Consejo Directivo y sus esfuerzos por mejorar día a día las condiciones de trabajo de las y los bomberos, sino también a la Subcomisión de Damas la cual catalogó como "un excelente acierto, que nos ayuda día a día a proyectar a Bomberos desde una perspectiva social y colaborativa".

El Presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, agradeció también a su equipo de trabajo, y a las organizaciones presentes. "El trabajo colectivo que se viene haciendo es clave. Todo lo que hacemos es en función de que las y los bomberos vuelvan sanos y salvos de cada salida. Y si además podemos trabajar para colaborar con la comunidad más allá de bomberos, mejor aún".

Por último, Nora y Mariel del Tejetón Solidario tomaron la palabra para agradecer a Bomberos por su apoyo. "Las agradecidas somos nosotras. Hemos conseguido gracias al apoyo de Bomberos mucho más material para trabajar y confeccionar nuevas mantas que serán donadas". Mientras que 'Bachi' de Bici Tours hizo lo suyo al remarcar que "las cruzadas solidarias que se han organizado son fundamentales para llegar a más personas y lograr los objetivos en común".