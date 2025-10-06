Desde las 8:00 hasta las 17:00 horas se llevó a cabo la Jornada Teórica y Práctica de Rescate Vehicular, organizada por el departamento regional de la especialidad, con una importante participación de bomberos de toda la Región Centro.

Los instructores a cargo fueron el ayudante de 1.º Justo Larrea y el bombero Fernando Polímeno, quienes desarrollaron contenidos teóricos y ejercicios prácticos enfocados en estabilización vehicular, uso de herramientas de rescate y técnicas de descarcelación.

La capacitación contó con la presencia de más de 30 bomberos pertenecientes a los cuerpos de Del Carril, General Alvear, Tapalqué, Cacharí, Saladillo y Olavarría.

La jornada estuvo coordinada por la Dirección Zonal y Regional de Capacitación, a cargo de los suboficiales Alejandro Cotignola y Edgardo Igarzábal, y contó con la presencia del subdirector federativo de Capacitación, comandante mayor Javier Domínguez, como autoridad de contralor federativo. Por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría participaron el suboficial mayor Marcel Vuksinik y los bomberos Daniel Cabrera, Cristian Coronel, Marcelo Oquiñena, Adriel Carballo y Santiago Ferreira.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría manifiestan su satisfacción por contar con estas instancias de formación esenciales para fortalecer el trabajo coordinado y mejorar la respuesta operativa ante emergencias vehiculares, reforzando el compromiso con la capacitación continua de toda la región, indicaron.