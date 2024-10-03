El Comandante General Raúl Ferreira agradeció a toda la tropa por su participación en la organización de este nuevo aniversario y su gran compromiso para el acondicionamiento del cuartel. Destacó también el arduo trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años en la institución, para llegar a ser lo que es hoy.

Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo Hugo Fayanás, resaltó la importancia del trabajo por y para bomberos, un trabajo que termina siendo para el bien común de la ciudad. Además enfatizó la importancia de brindarle a las y los bomberos las mejores condiciones de trabajo.

Más tarde, el Intendente Municipal Maximiliano Wesner felicitó a todo el personal en esta fecha especial y a sus dirigentes, quienes vienen trabajando arduamente para dar un salto de calidad con la institución.

Luego, y tal como se tenía previsto, se realizó el descubrimiento de la placa de granito en homenaje a toda la jefatura y cuerpo activo de la asociación de bomberos voluntarios de Olavarría en este 75 aniversario. De esta manera, todas las personas que hacen a Bomberos formarán parte de la institución para siempre, con su nombre plasmado en las paredes de Bomberos. La placa fue donada en un acto de generosidad por Tomás Barbieri y su familia, en colaboración con la reconocida escultora Mariela Zabaleta.

El Diputado Provincial Martín Endere se hizo presente para entregar una nota que declaró de interés legislativo municipal el acto conmemorativo del 75 aniversario, destacando la relevancia social y cultural de la ocasión para la ciudad de Olavarría.

El evento también contó con la presencia de los concejales Marcelo Petehs y Guillermina Amespil, quienes entregaron la decisión del Concejo Deliberante de nombrar una nueva calle de Olavarría como “Comandante Juan Antonio Puebla”, en honor al fundador de la asociación y primer jefe, que ya tiene su nombre en el Cuartel Central.

En una emotiva entrega de presentes, los hijos de Juan Antonio Puebla, Eduardo y Ana Lucía, también otorgaron un reconocimiento al bombero más antiguo y al bombero más nuevo, simbolizando la continuidad y el compromiso generacional dentro de la institución.

Para cerrar la celebración, la escultora Mariela Zabaleta hizo entrega de presentes al Presidente del Consejo, al Jefe de Bomberos y al Sr. Luis Occhi, en agradecimiento por su arduo trabajo y dedicación.

Tras la ceremonia, los asistentes pudieron disfrutar de una cena y un momento propicio para compartir y recordar anécdotas entre amigos y compañeros.