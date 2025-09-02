El detalle de las intervenciones es el siguiente:

20 incendios en viviendas, automóviles, pastizales y comercios.

4 rescates de personas, brindando asistencia en situaciones de riesgo.

2 rescates de animales, garantizando seguridad en domicilios y espacios públicos.

3 instancias de capacitación, tanto en el cuartel como en encuentros regionales.

40 guardias operativas cubiertas en el cuartel central y destacamentos.

15 participaciones en eventos y actividades comunitarias, entre ellas actos patrios, delegaciones y festejos locales.

Tareas varias de asistencia, prevención y mantenimiento del cuartel.

“Con estas intervenciones, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría reafirma su vocación de servicio y compromiso con la comunidad, consolidando su presencia en la prevención, asistencia y formación permanente”, comunicaron.