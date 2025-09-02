Bomberos Voluntarios: más de 100 intervenciones en agosto
Durante el mes de agosto de 2025, los Bomberos Voluntarios de Olavarría llevaron a cabo 110 servicios operativos en distintos puntos de la ciudad y en las localidades de la jurisdicción, bajo la coordinación de oficiales y suboficiales del Cuartel Central y de los destacamentos.
El detalle de las intervenciones es el siguiente:
20 incendios en viviendas, automóviles, pastizales y comercios.
4 rescates de personas, brindando asistencia en situaciones de riesgo.
2 rescates de animales, garantizando seguridad en domicilios y espacios públicos.
3 instancias de capacitación, tanto en el cuartel como en encuentros regionales.
40 guardias operativas cubiertas en el cuartel central y destacamentos.
15 participaciones en eventos y actividades comunitarias, entre ellas actos patrios, delegaciones y festejos locales.
Tareas varias de asistencia, prevención y mantenimiento del cuartel.
“Con estas intervenciones, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría reafirma su vocación de servicio y compromiso con la comunidad, consolidando su presencia en la prevención, asistencia y formación permanente”, comunicaron.