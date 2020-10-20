Daniel Borra manifestó que ya se han pedido las grabaciones del Centro de Monitoreo que dan a la zona, se han tomado testimonios y actúa Asuntos Internos de la Policía.

Más allá de las declaraciones, el policía al que se lo ve agrediendo a un chico que le pedía que le devuelva un envase de cerveza continúa en funciones, indicaron fuentes de la fuerza a Radio Olavarría, en la mañana de este martes.

Por otro lado, Borra también señaló que continúan los controles por denuncias de reuniones no habilitadas por el decreto.

Reveló que la mayoría de ellas no se dan en quintas y destacó que los infractres, habitualmente, no son jóvenes.