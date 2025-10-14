Aquellas personas que tengan inconvenientes para realizar la validación de manera autónoma podrán acercarse, por un lado, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en Moreno 2765.

La otra alternativa es el Centro de Innovación Tecnológica, en el predio del Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima.

Además, el servicio también se brinda en las jornadas del Programa Municipal Barrio por Barrio, que cada miércoles recorre distintos puntos de la ciudad y del Partido. El itinerario puede ser consultado a través de canales oficiales.

Vale destacar que el trámite se realiza de forma presencial; las personas deberán llevar el último ejemplar del DNI vigente y brindar un correo electrónico.

Paso a paso para validar tu identidad de Mi Argentina

Para crear tu cuenta deberás ingresar a Mi Argentina y seguir los pasos.

1. Necesitarás los siguientes datos: tu CUIL, un correo electrónico que uses habitualmente y crear una contraseña de al menos 8 caracteres que contenga mayúsculas, minúsculas y un carácter especial.

2. Podés validar tu identidad de dos maneras: desde la aplicación Mi Argentina o desde el navegador, a través del Sistema de Identidad Digital (biométrico) o en forma presencial en los espacios detallados anteriormente.

3. Si no recordás la contraseña de tu cuenta, podés recuperarla ingresando el correo electrónico que usaste para registrarte para que te envíen las instrucciones y puedas generar una nueva.