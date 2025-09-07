Policiales
Buscan dar con el paradero de un menor
Fuentes consultadas por LU32 informaron que se realizó una denuncia por la desaparición de un menor en la zona del establecimiento rural “San Bernardo”, ubicado entre la escuela rural “Las Piedritas” y la estancia “Santa Dominga”, a unos 30 km del casco urbano. La última vez que se lo vio fue en la tardecita de ayer, sábado, cuando se ausentó del lugar con su mascota.
El menor de 8 años, identificado como Dylan Gonzales Pereyra, tiene tez trigueña, cabello oscuro, mide aproximadamente 1,50 m y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía una camiseta térmica color blanco, pantalón color bordó y crocs color rosa. Es buscado mediante un operativo de rastrillaje encabezado por la Policía de Patrulla Rural, la DDI local y con el apoyo de la Policía Distrital, así como del subsecretario de Seguridad del municipio, Elías Quintas.
Cualquier dato o información, comunicarse al 911; Sub-DDI Olavarría: 02284-431065 o 431062; Comando de Patrullas: 02284-482244; Comando de Patrulla Rural: 02284-444495.