El menor de 8 años, identificado como Dylan Gonzales Pereyra, tiene tez trigueña, cabello oscuro, mide aproximadamente 1,50 m y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía una camiseta térmica color blanco, pantalón color bordó y crocs color rosa. Es buscado mediante un operativo de rastrillaje encabezado por la Policía de Patrulla Rural, la DDI local y con el apoyo de la Policía Distrital, así como del subsecretario de Seguridad del municipio, Elías Quintas.

Cualquier dato o información, comunicarse al 911; Sub-DDI Olavarría: 02284-431065 o 431062; Comando de Patrullas: 02284-482244; Comando de Patrulla Rural: 02284-444495.