De acuerdo con lo que se detalló, la gestión ahora deberá realizarse de manera íntegra a través de la plataforma online del Ministerio.

Vale destacar que, a partir del trabajo articulado de distintas áreas, el Municipio incorporó una apartado en el sitio web oficial para brindar toda la información. Haciendo click aquí podrán acceder a un portal en el que estarán disponibles no sólo los enlaces, sino también el detalle acerca de la documentación a presentar, cómo llevar adelante la gestión y plazos.

A la par, personas que tengan inquietudes, necesiten asesoramiento o no cuenten con recursos o dispositivos tecnológicos para concretar al trámite podrán acercarse a la Dirección Municipal de Discapacidad, ubicada en Las Heras 5398, en el horario de 7 a 13 horas. También podrán comunicarse a los números 02284 – 428333 / 419561 o al correo electrónico [email protected]

Por último, se detalló que una vez finalizado el trámite el Pase Libre Multimodal deberá ser retirado en dicha oficina.