Cambio de sede de la Casa de la Cultura Municipal
Según lo informado por la Comuna, a partir del 4 de agosto la Casa de la Cultura se muda a una nueva dirección. Del edificio situado en microcentro, la Casa se traslada a Roque Sáenz Peña 2635, entre Vicente López y Alsina. Es por este motivo que la sede actual se encuentra cerrada al público, ya que se está llevando a cabo el traslado de mobiliario.
Personas interesadas en comunicarse con el área podrán acercarse a la nueva sede a partir del lunes 4 de agosto, en el horario de 7 a 13 horas.
CB