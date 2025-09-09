La vicedirectora comenzó agradeciendo “en principio porque nuestra escuela secundaria es la escuela que tenemos acá en el pueblo y los chicos realmente están muy contentos con esta propuesta que vamos a realizar mañana que justamente consiste en hacer un pequeño recorrido sobre el paisaje de nuestro pueblo, teniendo en cuenta que es parte del patrimonio, y se enmarca dentro del congreso regional y distrital de Olavarría. La realidad es que es una actividad muy innovadora, está pensada para que los chicos puedan reflexionar y además abierta a la comunidad para que puedan reflexionar sobre todo lo que implica el cuidado del medioambiente, sobre todo el patrimonio”.

Respecto del compromiso de los estudiantes, Seitz reconoció con orgullo que “hicieron un trabajo de investigación, un curso desde un área específica de turismo, porque además nosotros a la mañana contamos con la orientación de turismo, y después con otra profe también estuvieron planificando de qué manera iban a llevar a cabo la guía de lo mismo, así que bueno, y también contamos con el apoyo de las chicas de la oficina de turismo de acá del pueblo, que también nos van a acompañar, así que estamos súper agradecidos”.