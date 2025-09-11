Caminata en Sierras Bayas con gran convocatoria

El encuentro tuvo lugar desde las 14:15 hs. Participaron de la actividad varias instituciones locales, entre ellas: EESNº1, EESNº2 y CEC Nº 805. Estuvieron presentes también, inspectores del distrito y del nivel secundario; acompañaron docentes y familias de los estudiantes de la escuela sierrabayense, y público en general.

La propuesta fue coordinada por jóvenes de la EESNº2 y por la Secretaría de turismo de Sierras Bayas. Se recorrieron puntos específicos como la plaza central, Parque Sarmiento, Bicisenda, el Museo de La Estación, Cerro del Diablo, Monumento al Trabajador del cemento, Huecu Fum Hum, finalizando por el sendero silvestre de las vías, de regreso a la plaza del centro. Desde la institución alientan estas propuestas de concientización sobre el cuidado del patrimonio natural y cultural, promoviendo la reflexión acerca de la importancia del medio ambiente.