El funcionario dijo que la gran cantidad de lluvia caída provocó el agrietamiento del terreno y el barrido de la calzada.

Dijo que este plan de contingencia ya se puso en marcha en los lugares más afectados y lo que se busca es lograr la mayor transitabilidad.

La idea es que estos trabajos duren dos meses, aunque seguramente se extenderán dependiendo todo de las condiciones climáticas.

Explicó de qué manera se realiza la tarea