Para conocer un poco de estas unidades explicó “son camiones con porte muy importante, porque pueden llevar un total de 75 toneladas de carga y una longitud de hasta 30 metros. Son unidades tractoras con dos semirremolques biarticulados ósea 2 tráileres”.

Al ser consultado sobre el estado de las rutas dijo “las rutas no están en condiciones. Desde el punto de la carga, es similar, pero desde los costos logísticos se reducen y esto traerá competitividad, pero la infraestructura vial acompaña. Los pavimentos están en niveles muy bajos, con huellas, es muy complejo pasar un vehículo de gran porte y longitud”.

Sobre la falta de obra pública, dijo “Uno ve obras de mantenimiento, pero no rutas nuevas. La infraestructura va a estar sometida a una carga que no está preparada”, sin embargo, manifestó que “desde el punto de vista empresarial va a ser positivo, pero seguiremos cargando las rutas.”

JLR

En referencia a las rutas nacionales que pasan por Olavarría explicó “la ruta 3 en la zona de Las Flores pasan unos 110 vehículos pesados por hora. Son unos 10 o ,12 km con un vehículo atrás de otro. Si seguimos cargando esa ruta, la infraestructura debería acompañar”.