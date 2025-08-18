César contó felizmente que “¡¡llegó!! El miércoles a la mañana, me tengo que presentar en el hospital del Bicentenario, de Monte Grande, para donde van a practicar la primera cirugía. Es una cirugía ahora y otra dentro de un mes, así que bueno, parece que todo ha concluido, o por lo menos es como empezar otra partecita, pero era lo que estaba buscando, así que súper contento”.

“La verdad que por toda la repercusión y cosas como estas a las que agradezco, la difusión del caso y demás, el municipio se pudo comunicar con el Ministerio de Salud de provincia, si no entiendo mal, y bueno, ellos tomaron mi caso y encontraron lo que yo necesitaba en este hospital, con este profesional que es muy bueno, entonces me van a practicar la cirugía ahí en un hospital público. Lo único que tengo que pagar yo, son los insumos, prótesis y demás. Ya conseguimos una, ahora estamos esperando que llegue la otra, y con lo que habíamos recaudado, en toda la campaña, estamos sobradísimos” afirmó el jóven. Además resaltó que “una vez que termine todo este proceso, donar todo lo que quedó, o va a quedar, todavía no sé bien dónde, había pensado en el hospital Garrahan, ver acá en este hospital, que sé que tiene también muchas necesidades, y bueno, repartir ahí”.

