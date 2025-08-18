Campaña solidaria y final feliz: César inicia su tratamiento en un hospital público
El pasado 11 de abril, César contó en el aire de LU32 su lucha para no perder la visión. Hoy contó en el móvil de la radio que está muy cerca de su ansiado final feliz porque el miércoles finalmente comienza con las cirugías de recuperación.
César contó felizmente que “¡¡llegó!! El miércoles a la mañana, me tengo que presentar en el hospital del Bicentenario, de Monte Grande, para donde van a practicar la primera cirugía. Es una cirugía ahora y otra dentro de un mes, así que bueno, parece que todo ha concluido, o por lo menos es como empezar otra partecita, pero era lo que estaba buscando, así que súper contento”.
“La verdad que por toda la repercusión y cosas como estas a las que agradezco, la difusión del caso y demás, el municipio se pudo comunicar con el Ministerio de Salud de provincia, si no entiendo mal, y bueno, ellos tomaron mi caso y encontraron lo que yo necesitaba en este hospital, con este profesional que es muy bueno, entonces me van a practicar la cirugía ahí en un hospital público. Lo único que tengo que pagar yo, son los insumos, prótesis y demás. Ya conseguimos una, ahora estamos esperando que llegue la otra, y con lo que habíamos recaudado, en toda la campaña, estamos sobradísimos” afirmó el jóven. Además resaltó que “una vez que termine todo este proceso, donar todo lo que quedó, o va a quedar, todavía no sé bien dónde, había pensado en el hospital Garrahan, ver acá en este hospital, que sé que tiene también muchas necesidades, y bueno, repartir ahí”.NB