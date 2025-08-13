Camuzzi incorpora nuevo canal para reportar fraudes
A raíz del incremento de ciberdelitos, la empresa habilitó un nuevo canal de denuncia para que cualquier usuario pueda reportar de forma rápida, confidencial y segura ciberdelitos vinculados con la empresa.
A través de este nuevo canal, las personas pueden alertar sobre intentos de estafas o fraudes ya concretados, y que pueden presentarse bajo distintas modalidades.
Algunas de estas modalidades pueden ser:
- Suplantación de identidad: Perfiles falsos que usan el nombre y/o logo de la distribuidora, en redes sociales, sitios web o servicios de mensajería como Whatsapp y SMS.
- Publicaciones falsas que ofrecen promociones, premios o descuentos en nombre de Camuzzi. Enlaces o códigos QR que redirigen a páginas fraudulentas.
- Correos electrónicos o contactos telefónicos sospechosos que soliciten datos personales o bancarios.
A través de esta herramienta, la compañía busca centralizar las denuncias de incidentes digitales, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar activamente con las autoridades correspondientes en la prevención de delitos informáticos.
El formulario ya se encuentra disponible en www.camuzzigas.com / Reporte de Ciberdelitos, y en www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar.