A través de este nuevo canal, las personas pueden alertar sobre intentos de estafas o fraudes ya concretados, y que pueden presentarse bajo distintas modalidades.

Algunas de estas modalidades pueden ser:

Suplantación de identidad: Perfiles falsos que usan el nombre y/o logo de la distribuidora, en redes sociales, sitios web o servicios de mensajería como Whatsapp y SMS.

Publicaciones falsas que ofrecen promociones, premios o descuentos en nombre de Camuzzi. Enlaces o códigos QR que redirigen a páginas fraudulentas.

Correos electrónicos o contactos telefónicos sospechosos que soliciten datos personales o bancarios.

A través de esta herramienta, la compañía busca centralizar las denuncias de incidentes digitales, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar activamente con las autoridades correspondientes en la prevención de delitos informáticos.

El formulario ya se encuentra disponible en www.camuzzigas.com / Reporte de Ciberdelitos, y en www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar.