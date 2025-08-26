Hubo representantes de los nueve partidos que tendrán boleta local en las elecciones del 7 de septiembre. En algunos casos concurrieron los primeros candidatos a concejales y, en otros, los candidatos a consejeros escolares.

La dinámica incluyó dos ejes elegidos por los estudiantes, en los que había dos minutos para que cada candidato expusiera sobre cada uno de ellos. Luego se daba paso a una pregunta realizada por un estudiante, para cada candidato y por eje, para que ampliara lo dicho.

Las plateas del Municipal, el pullman y el superpullman estaban colmadas de estudiantes de sexto y séptimo año, mientras que la transmisión por YouTube llegó a las 400 vistas en las primeras horas de la tarde del martes, duplicando los números de muchas sesiones habituales del cuerpo.

De muchos establecimientos, sobre todo de localidades que no podían llegar, se había determinado que se exhibiera en pantalla en las escuelas, según indicó la titular de la Comisión de Educación del Concejo, Telma Cazot.

La presentación fue seguida de cerca por autoridades municipales y educativas, presentes en las primeras filas del teatro.