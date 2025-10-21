Bomberos de Olavarría participaron junto a más de 60 integrantes de distintos cuerpos de la Región Centro Centro en una jornada organizada por Defensa Civil de la Provincia.

Por parte de Bomberos Voluntarios de Olavarría, participaron 11 integrantes del Cuartel Central y de los destacamentos, quienes formaron parte de esta instancia de formación que busca fortalecer la toma de decisiones ante fenómenos meteorológicos adversos.

La jornada fue dictada por tres meteorólogos de la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, en el auditorio municipal de Tapalqué. Durante la apertura estuvieron presentes la Directora de Fortalecimiento Institucional de Defensa Civil, Sra. Vanesa Misseri, el Presidente de la Región Centro Centro, Cmdte. Gral. Jorge Greco, y el Director Regional de Operaciones, Cmdte. My. Julio Kolman.

Este primer taller de formación meteorológica contó además con la presencia del Intendente de Tapalqué, Roberto Coconi.

La actividad se enmarca dentro del plan de capacitación y profesionalización permanente de los servicios de emergencia, reforzando los conocimientos técnicos necesarios para actuar con eficacia y seguridad ante condiciones climáticas extremas.