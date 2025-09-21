Este tipo de jornadas –que se desarrollan de manera permanente– estuvo a cargo de la Dra. María Alejandra Vitale: médica especialista en psiquiatría y psicología médica infantojuvenil, referente del Programa Municipal de Capacitación para el Abordaje con Niñeces, Adolescencias y Familias de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos.

Participaron trabajadoras y trabajadores municipales de la mencionada Subsecretaría, así como también equipos de instituciones educativas relacionadas con la salud mental, las niñeces y las adolescencias, quienes pudieron intercambiar experiencias y fortalecer sus herramientas de intervención.

La Dra. María Alejandra Vitale subrayó la necesidad de continuar desarrollando este tipo de instancias: “Estos espacios de intercambio son fundamentales para adquirir más herramientas en la prevención. La escucha, el afecto y el acompañamiento son claves para estar presentes y brindar respuestas a nuestras niñeces y adolescencias”.

Además, señaló que “desde el lugar que cada persona ocupa en las cotidianidades de los servicios, pueda fortalecerse en estas temáticas para actuar con seguridad y operatividad de acuerdo con las circunstancias, en base a información adecuada y en un marco de cuidado”.