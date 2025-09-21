Capacitaron a personal municipal sobre prevención del suicidio adolescente
Fue este jueves por la mañana, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.
Este tipo de jornadas –que se desarrollan de manera permanente– estuvo a cargo de la Dra. María Alejandra Vitale: médica especialista en psiquiatría y psicología médica infantojuvenil, referente del Programa Municipal de Capacitación para el Abordaje con Niñeces, Adolescencias y Familias de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos.
Participaron trabajadoras y trabajadores municipales de la mencionada Subsecretaría, así como también equipos de instituciones educativas relacionadas con la salud mental, las niñeces y las adolescencias, quienes pudieron intercambiar experiencias y fortalecer sus herramientas de intervención.
La Dra. María Alejandra Vitale subrayó la necesidad de continuar desarrollando este tipo de instancias: “Estos espacios de intercambio son fundamentales para adquirir más herramientas en la prevención. La escucha, el afecto y el acompañamiento son claves para estar presentes y brindar respuestas a nuestras niñeces y adolescencias”.
Además, señaló que “desde el lugar que cada persona ocupa en las cotidianidades de los servicios, pueda fortalecerse en estas temáticas para actuar con seguridad y operatividad de acuerdo con las circunstancias, en base a información adecuada y en un marco de cuidado”.