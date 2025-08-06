Carnicerías: por la competencia de precios, comienzan a importar carne desde Brasil
En los últimos años, Argentina comenzó a importar carne vacuna desde Brasil, algo poco común en un país históricamente exportador de carne. Esta decisión responde a una búsqueda de precios más bajos en el mercado interno y a la presión inflacionaria. La unidad móvil de LU32 estuvo en un comercio local el cual explicó que a la ciudad no ha llegado esta medida, pero profundizó en los consumos del ciudadano olavarriense.
El comerciante explicó que “la gente lleva lo del día a día. Intentamos incentivar los comercios brindándoles un mejor precio para que puedan vender y salir a flote. Los fines de semana viene más gente buscando todo lo que tiene que ver con parrillada”.
Argentina sigue teniendo uno de los consumos de carne vacuna más altos del mundo, aunque en franco descenso ya que el promedio actual es de 45 kg per cápita/año cuando en décadas anteriores era de al menos 60 kg.
“El cerdo ha empezado a salir más, por el precio de la carne vacuna porque es un poco más barato. El corte de cerdo está a mitad de precio, un poco más que el corte de carne vacuna. La gente anda buscando precio” sintetizó el vendedor.NB