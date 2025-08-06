El comerciante explicó que “la gente lleva lo del día a día. Intentamos incentivar los comercios brindándoles un mejor precio para que puedan vender y salir a flote. Los fines de semana viene más gente buscando todo lo que tiene que ver con parrillada”.

Argentina sigue teniendo uno de los consumos de carne vacuna más altos del mundo, aunque en franco descenso ya que el promedio actual es de 45 kg per cápita/año cuando en décadas anteriores era de al menos 60 kg.

“El cerdo ha empezado a salir más, por el precio de la carne vacuna porque es un poco más barato. El corte de cerdo está a mitad de precio, un poco más que el corte de carne vacuna. La gente anda buscando precio” sintetizó el vendedor.

