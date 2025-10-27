La jornada se llevó a cabo el pasado miércoles en las instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), donde vecinos y vecinas de la ciudad se acercaron a participar de esta campaña.

En la oportunidad se recibieron computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, centrales telefónicas, routers, electrodomésticos pequeños, radios, videocámaras, relojes y videojuegos.

Por último, cabe agregar que dicha campaña se lleva adelante en el marco del Programa DRTD (Disposición y Reutilización de Tecnologías en Desuso) del Ministerio de Justicia de la Provincia, con el objetivo de reciclar equipos electrónicos en desuso y reducir el impacto ambiental que generan estos residuos.