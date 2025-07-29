"Existe dentro de la comisaría una situación donde Imaginaria, dice en la declaración que él se retira unos minutos a buscar un cigarrillo que le había pedido Tamame o algo por el estilo y cuando vuelve lo encuentra colgado, ahorcado", puntualizó el fiscal Sobrino.

"De la autopsia surge que sí, que evidentemente la mecánica del hecho de muerte termina siendo por ahorcamiento y no por otro tipo de lesión. Más allá de que pudiera tener otras lesiones", sostuvo el fiscal.

"Tenemos dos elementos importantes a tener en cuenta pero que llevan adelante una verificación. Por un lado la cámara del hecho más grave que es la muerte de esta persona, la cámara del pasillo de la comisaría. Hay que peritarla para saber exactamente qué pasó, en qué momento. Si es como dijo el Imaginario, si se retiró y cuánto tiempo se retiró. Para saber cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de la comisaría", explicó Marcelo Sobrino.

En sintonía, el fiscal se refirió a los videos que mostrarían el momento de la detención de Tamame, y que se difundieron en las redes sociales:

"Como todos saben, hay un video que circuló por las redes del momento de la aprehensión. ¿Qué ocurre con esto? Esto la fiscalía solamente la tiene incorporada a través de lo mismo que vimos, lo que vieron todos, a través de las redes. No tenemos el elemento original con el cual se firmó. La realidad es que con las apps que se tienen, los distintos software que se puede llegar a incorporar para poder modificar videos, audios y demás, nosotros tenemos que sostener la credibilidad cero", indicó Sobrino.

"Le hacemos un llamado público. Necesitamos el elemento productor con el cual se firmó para ver la originalidad del video, para ver que no se haya modificado absolutamente nada, para poder darle validez", solicitó el fiscal general del Departamento Judicial de Azul.

Por último, el fiscal Sobrino aseguró que se mantienen en contacto con la familia de Tamame:

"Sé que en el día de ayer se reunió la fiscal, la doctora Vicecconte, que está reemplazando a la doctora Serrano, con la familia de la víctima. Así que le habrán explicado toda esta situación", expresó el fiscal.

"Hay elementos que yo lamento tener que expresarlos públicamente, pero son necesarios. Entiendo que es sin hacer un juicio de valor, simplemente describiendo conductas y situaciones que tienen mucho que ver. Hay otro elemento que se incorpora a la causa, que es una tentativa de suicidio que tuvo Tamame en la Comisaría Primera Azul en enero de este año. Todos esos elementos son valorados ante la situación en que se encuentra. Nosotros tenemos la obligación de valorar absolutamente todos los elementos y la responsabilidad de cualquiera que haya influido dentro del resultado que se tuvo", concluyó Marcelo Sobrino, fiscal general del Departamento Judicial de Azul.

