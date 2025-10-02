El Fray Jorge Peixoto contó que “este sábado vamos a hacer un encuentro. Hay un grupo misionero que vino de Necochea y con otra gente de las comunidades, queremos a las 3 de la tarde, si no llueve, porque está anunciado una gran tormenta, hacer una pequeña celebración. En el día de San Francisco, que honró tanto a la Virgen María y la tomó como madre de la orden franciscana, ese día nosotros queremos también estar ahí, en ese santuario, que la gente lo reconoce como propio, y un lugar de la gente más que de la iglesia y de los curas”.

“Es un lugar de la gente. Y por eso hay que valorarlo, porque la gente lo ha hecho el lugar para ir a rezarle a María. Está bastante arruinadito. Estamos tratando con Coopelectric de restablecer la energía eléctrica. Se robaron los cables. Se robaron el motor de agua. Bueno, hay un vandalismo un poquito exagerado. Y vamos a ver si logramos poner alguna cámara, darle un poco más de seguridad” explicó el parroco respecto del espacio de la Virgen de La Loma, a la vera de la Ruta Nacional N° 226.