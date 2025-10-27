Elecciones 2025
Celeste Arouxet: “La gente volvió a confiar en el presidente”
La referente local de La Libertad Avanza celebró el resultado provisorio que los da como amplio vencedor sobre Fuerza Patria. “La gente apoya al presidente más que nunca”, expresó en diálogo con Lu32, destacando que pese a las dificultades “se logró revertir los números de septiembre”.
Indicó que los resultados demuestran que “la gente escuchó al presidente cuando pidió apoyo para continuar el rumbo del país”.
Aseguró que el trabajo conjunto en la provincia permitió consolidar la victoria. “Se logró con un presidente fuerte y con el compromiso de los bonaerenses”, indicó, al tiempo que agradeció “a los fiscales y a cada olavarriense que fue a votar”.
Además, reconoció que los resultados “muestran que la Argentina eligió seguir adelante con este proyecto, con aciertos y errores, pero en el camino correcto”.