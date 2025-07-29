Cementos Avellaneda: más de 50 camiones demorados
Durante la tarde de este martes, una gran cantidad de transportistas quisieron ingresar a la fábrica y se vieron imposibilitados de hacerlo debido a una situación interna que provocó una larga espera y despertó el enojo de los camioneros que no pudieron acceder. La unidad móvil de LU32 estuvo presente y dialogó con uno de los transportistas que se expresó al respecto.
Fuentes consultadas por este medio, aseguran que la demora se debería al mal funcionamiento de las líneas de trabajo, provocada por el reciente cambio de las bolsas de cemento de 50 kilos a 25.