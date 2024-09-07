El encuentro con el mejor palista de Argentina y rankeado entre los mejores 8 del mundo, que obtuvo un magnífico cuarto puesto en París 2024, será junto a dos periodistas de la ciudad y contará a todos los presentes el trabajo del proceso evolutivo desde sus días en el Club Estudiantes de Olavarría hasta llegar a la cima de la disciplina.

Vernice logró en Paris su mejor participación, pero vale destacar que desde hace ya vario años se ha consolidado como un exponente del deporte nacional gracias su constancia y profesionalismo que lo ha llevado a subirse a lo más alto de los podios en certámenes internacionales, de talla de Juegos Panamericanos, Juegos Suramericanos y Copas Mundiales de la Disciplina, por citar algunos.

Días atrás el Club Atlético Estudiantes, institución donde se formó, le puso su nombre a la avenida central del Parque Carlos Guerrero, en un emotivo acto que contó con un importante acompañamiento del público.