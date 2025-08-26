Luminarias
Circulación restringida en el sector del puente “Hermanos Emiliozzi”
El municipio de Olavarría informa que, durante las jornadas de este miércoles y jueves, continuarán los trabajos de recambio e instalación de nueva luminaria en torno al puente “Hermanos Emiliozzi”, por lo que se verá afectada la circulación vehicular en el sector. Se dispondrá la presencia de personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana para la realización de tareas preventivas; se solicita, además, la precaución y la colaboración de la comunidad.
Las tareas se iniciarán este miércoles a las 7:30 horas, enmarcadas en el programa municipal que, durante 2025, ha contemplado la instalación de más de 800 luminarias en sitios estratégicos de todo el partido de Olavarría.
Se prevé que el dispositivo se prolongue hasta alrededor de las 17:00 horas, con trabajos que afectarán la circulación tanto del puente en sí como de los accesos por colectoras.
El jueves, los trabajos también están pautados entre las 7:30 y las 17:30 horas, aproximadamente. En ambas jornadas, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana desplegará labores preventivas para permitir el normal y seguro desarrollo de las tareas.