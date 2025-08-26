Las tareas se iniciarán este miércoles a las 7:30 horas, enmarcadas en el programa municipal que, durante 2025, ha contemplado la instalación de más de 800 luminarias en sitios estratégicos de todo el partido de Olavarría.

Se prevé que el dispositivo se prolongue hasta alrededor de las 17:00 horas, con trabajos que afectarán la circulación tanto del puente en sí como de los accesos por colectoras.

El jueves, los trabajos también están pautados entre las 7:30 y las 17:30 horas, aproximadamente. En ambas jornadas, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana desplegará labores preventivas para permitir el normal y seguro desarrollo de las tareas.